سيتم تسليم مشروع ترامواي مدينة سطيف في 8 ماي المقبل، حسبما أكده اليوم الأربعاء بسطيف مدير المشروع صلاح الدين بن عبيد.

وأوضح ذات المسؤول أن كل التدابير والإجراءات قد اتخذت قصد تسليم المشروع يوم الـ8 ماي المقبل كاشفا كذلك بأن كل مراحل الأشغال قد تقدمت بنسبة "100 بالمائة" كما أن مرحلة جميع التجارب ستنتهي "خلال الأسبوع المقبل" أي يوم 10 أفريل الجاري ليكون يوم 11 أفريل من نفس الشهر موعد انطلاق مرحلة سير العربات بدون ركاب.

و طمأن المتحدث بأن المؤسسة المكلفة بالإنجاز ستستمر في عملها المتعلق بتهيئة بعض الأرصفة الموازية على طول الخط التي لن تنتهي بها الأشغال بصفة كاملة بعد دخول الترامواي حيز الخدمة.

يذكر أن مشروع ترامواي سطيف قد كلف خزينة الدولة 285 مليون أورو حسبما صرح به سابقا القائمون على هذا المشروع و يبلغ طول خطه الذي سيربط المدينة من شرقها إلى غربها مرورا بوسط المدينة 15,2 كلم و يضم 27 محطة.