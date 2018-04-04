أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني وسيلة تواصلية جديدة والمتمثلة في التطبيق الذكي "ألو شرطة" لخدمة أمن وسلامة المواطن وبمشاركته للحفاظ على الامن والسكينة في المجتمع, حسب ما افاد به بيان لهذه المديرية اليوم الأربعاء.

ويسمح هذا التطبيق الجديد "بإرسال الصورة في حالة قيام المواطن بتصوير حادث مروري أو اعتداء، عن طريق تطبيق ''الو شرطة'' إلى بنك المعلومات للمديرية العامة للأمن الوطني ليتسنى لمصالح الشرطة التدخل بكل فعالية وفي وقت قياسي"، يوضح البيان.

للإشارة، يمكن للمواطنين تحميل تطبيق ''ألو شرطة'' على Google Play وكذا على الموقع الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعيي فايسبوك وتويتر للمديرية العامة للامن الوطني وذلك "تعزيزا لثقافة التبليغ لدى المواطن والرفع من الحس المدني وسط المجتمع".

ويأتي هذا التطبيق الجديد - يشير البيان- في إطار تعزيز مجالات التواصل مع المواطن وترقية للخدمة العمومية، ليضاف لعديد الدعائم التواصلية الأخرى والمتمثلة في الأرقام الخضراء المجانية الموضوعة تحت تصرف المواطن على مدار 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوعي على غرار رقم شرطة النجدة "17" و" 1548" و"104 ".