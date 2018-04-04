تعقد نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار (كنابست)، دورة طارئة لمجلسها الوطني يوم السبت المقبل بالمقر الوطني، وذلك لتقييم نتائج الاجتماع الذي جمع ممثلي النقابة مع مسؤولي وزارة التربية الوطني أمس الثلاثاء.

وقال مسؤول الاتصال بالمجلس مسعود بوديبة لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "المجلس الوطني للكنابست سيعقد دورة طارئة يوم السبت المقبل للنظر في نتائج الاجتماع الذي جمع ممثلين عن النقابة بمسؤولين في وزارة التربية الوطنية أمس الثلاثاء، ولتقييم المحضر الذي وقع عليه الطرفان".

وفي ذات السياق، أكد بوديبة أن النقابة قامت بتوزيع محضر الاجتماع عبر كامل ولايات الوطن، "وهو حاليا قيد الدراسة على مستوى الجمعيات العامة التي تم عقدها في هذا الشأن"، مضيفا أن المجلس الوطني سيقوم خلال دورته الطارئة بـ"تقييم كل التقارير الصادرة عن الولايات واتخاذ القرار اللازم بشأن نتائج الاجتماع ومستقبل الحوار مع الوزارة".

وثمن ذات النقابي، الاجتماع الذي ترأسه من جانب وزارة التربية رئيس الديوان قليل عبد الوهاب، ومن جانب النقابة المنسق الوطني ولهة سليم، على اعتبار أن "اللقاء توج بالتوقيع على محضر الاجتماع وهو ما لم يتم خلال اللقائين السابقين".

وفي هذا الصدد، أكد بوديبة أن "هناك إرادة مختلفة من طرف وزارة التربية التي قدمت إجابات واضحة بخصوص مطالب النقابة لتفادي الانسداد"، مشيرا إلى أن "القرار الأخير حول نتائج الاجتماع يعود للمجلس الوطني".

وأبدى ممثلو الوزارة والنقابة خلال اجتماعهم, -حسب المحضر-، "حرصهم على إعادة بناء العلاقات بين جميع أعضاء الجماعة التربوية واللجوء للحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة سواء على المستوى المركزي أو المستوى المحلي تفاديا لأي انسداد محتمل".

وتطرق الطرفان بذات المناسبة, إلى "تنفيذ التزامات محضر 19 مارس لسنة 2015، والمتضمنة مناصب الترقية إلى الرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) في الأطوار التعليمية الثلاثة، حيث قامت الوزارة بترقية 000 135 أستاذ إلى هاتين الرتبتين بعنوان سنوات 2015,2016 و2017"، وتم الاتفاق على "تنظيم امتحان مهني للترقية في الرتب المستحدثة بالنسبة للأطوار الثلاثة خلال 2018" بالإضافة إلى "تنصيب لجنة مشتركة (وزارة-نقابات) ينتهي عملها في أغسطس 2018 من أجل تحديد النسبة البيداغوجية للعمل بها في الترقية سنويا".