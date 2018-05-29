أعلن مستشار لرئيس الوزراء الليبي فائز السراج بعد اجتماع في باريس، إن الفصائل الليبية اتفقت، اليوم الثلاثاء، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر القادم.

وأضاف الطاهر السني في تغريدة على تويتر "إجماع وإيجابية بين ممثلي الوفود الأربعة على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات" من خلال عقد اجتماع يوم 16 سبتمبر.

ويشارك في المحادثات السراج والقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر ورئيسا برلمانيين متنافسين بهدف وضع مسودة خريطة طريق نحو الانتخابات.