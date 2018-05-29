مساهل يترأس الجنة الإستراتيجية الجزائرية المالية

العالم
29 مايو 2018 () - واج/س.أ
0 قراءة
+ -

ترأس وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل  اليوم الثلاثاء بباماكو مع نظيره المالي، تيمان هوبير كوليبالي الدورة الـ 13 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية.

و تندرج الدورة التي تلي تلك المنعقدة في يوليو 2017 في إطار التشاور الثنائي  المنتظم و تترجم "إرادة السلطات العليا الجزائرية والمالية في مزيد من التوطيد  لعلاقات الصداقة والتضامن التاريخية والتعاون القائمة بين البلدين".

و أكد الوزيران لدى افتتاح الأشغال "تمسك الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة و  ابراهيم بوبكر كايتا بتوطيد علاقات الصداقة والتضامن التاريخية التي تربط بين  الجزائر و مالي وكذا  تعليماتهما بالقيام بكل ما يمكن للحفاظ على الديناميكية  الإيجابية التي تطبع التعاون بين البلدين و تكثيفها".

و أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتقدم المسجل في مجال تطبيق اتفاق السلم و  المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر واتفقا على مواصلة التشاور في هذا  الشأن.

و سجل الطرفان ديناميكية جديدة تتميز "بتبني أكبر لمسار تطبيق الاتفاق من  قبل الأطراف المالية" مؤكدين أنه "تطور إيجابي يستحق مزيد من التشجيع و  التعزيز".

كما استعرض وفدا البلدين الوضع في المنطقة لاسيما التحديات المشتركة التي  يشكلها الإرهاب و الجريمة المنظمة و الهجرة السرية مجددين التزامهما بمكافحة  هذه الآفات.

وأجرى الطرفان تقييما لحالة التعاون و استعرضا مختلف الأعمال المندرجة ضمن  هذا التعاون خاصة في مجال الهياكل القاعدية و الطاقة و التعليم العالي و  التكوين و العدالة.

واتفقا في هذا الإطار على مواصلة الجهود المشتركة قصد "تعزيز و تنويع التعاون  الثنائي أكثر فأكثر".

و من المنتظر أن تتوج زيارة عمل رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى مالي ببيان  مشترك.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول