شهران بعد توجيه الاتهام للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية لسنة 2007 وتمويلها بأموال الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حسبما كشفت عنه التحقيقات ،جاء دور أمين ألمالية لحملة الانتخابية آنذاك ووزير سابق في عهدته إريك فورت،حاليا يشغل منصب رئيس اللجنة المالية على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية .

هذا الأخير وجهت له تهمة المشاركة في التمويل غير الشرعي في إطار التحقيق القضائي المفتوح حسبما أفاده محاميه ظهيرة اليوم الثلاثاء ،وذلك بناء على ما توصلت إليه شرطة مكافحة الرشوة التي كانت قد كشفت في تقرير لها صدر شهر سبتمبر 2017 بأنه يجري الترويج للكثير من الأموال نقدا وسط محيط مرشح اليمين.

و سبق ان تمت متابعة نيكولا ساركوزي في الثاني من شهر مارس الماضي بتهم الرشوة و التمويل غير الشرعي للحملة الإنتخابية إلى جانب الإخفاء و إختلاس أموال ليبية ،كان حينها ساركوزي أمام القضاة المحققين قد أنكر جملة و تفصيلا الأفعال المنسوبة إليه مرتكزا على غياب الأدلة القطعية التي تدينه و محاولا تقديم الحجج المقنعة لإثبات براءته.