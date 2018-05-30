أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، اليوم الأربعاء، أن عملية سحب استدعاءات المترشحين لمسابقة التوظيف الخارجي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي ورتب إدارية، ستكون يوم غد الخميس 31 ماي.

و نشرت الوزيرة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، إن عملية سحب الاستدعاءات ستكون على الساعة الخامسة مساءا.

واستخراج الاستدعاءات سيكون عبرالموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: http://concours.onec.dz