أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، عن حظر استيراد الفول المصري، ومنع تصدير المواد الخام بنهاية 2018.

وكشف وزير التجارة السوداني، حاتم السر، أمام نواب البرلمان، اليوم، عن اتفاق القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء منع استيراد الفول المصري، بنهاية 2018، مع وضع الإجراءات المناسبة بعد منع تصدير المواد الخام. وأكد وزير التجارة، على عدم تراجع بلاده عن حظر استيراد الخضر والفواكه، وقال إن الحكومة "ستسمح باستيراد بعض السلع تجنباً لحدوث ندرة في الأسواق".

وأرجع تراجع الصادرات السودانية، خلال الربع الأول من 2018، لتراجع صادرات الذهب خلال ذات الفترة من العام السابق. وأوضح "السر"، أن صادرات الذهب، خلال الربع الأول من 2018، تراجعت بقيمة 184 مليون دولار، بعد تصدير ذهب بقيمة 212 مليون دولار، مقارنة بـ396 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2017.

وتراجعت قيمة الصادرات السودانية إلى مليار و187 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل مليار و461 مليون دولار للفترة المناظرة من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 18.7 بالمائة. وفي 2017، أصدرت الحكومة السودانية، قرارا بحظر استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية من مصر. وحظرت الحكومة، نهاية العام الماضي، استيراد 19 سلعة استهلاكية في إطار إجراءاتها لترشيد استخدامات النقد الأجنبي، من بينها منتجات اللحوم، والحيوانات الحية، ومنتجات الألبان وسلع أخرى.