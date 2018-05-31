أقدم مساء أمس مع إذان المغرب أكثر من 100 شخص من مكتتبي عدل 02 بتبسة على تنظيم أعتصام أمام مقر الولاية قبل المرور على مقر مكتب وكالة عدل بشارع هواري بومدين لتنتهي بهم الحركة الأحتجاجية بالأفطار الجماعي أمام مقر الولاية بعدما دبت في نفوسهم حالة من اليأس منذ 2013 وهم على وقع حالة من الترقب والسيسبانس بعد الإعلان عن التخلي عن شركة كارامادان التركية في فيفري الماضي وإسناد الصفقة لشركة أطلس من نفس الجنسية.

وكان مكتتبو عدل 02 بتبسة قد سددوا منذ أكثر من 4 سنوات المساهمات الشخصية المطلوبة منهم وإتمام كل الإجراءات واستفادت الولاية من 3 ألاف وحدة صيغة البيع بالإيجار عدل 02 وتم اختيار الموقعين الأول بالمدينة الجديدة الدكان ب 1500 وحدة والثاني في القطب العمراني الجديد ببلدية بولحاف الدير ب 1500 وحدة أيضا ، غير أن المشروع ظل يرواح مكانه أرضيات خاوية على عروشها وترددت أسماء عدة شركات منها الأردنية والرومانية والتركية ، وفي 22 فيفري 2017 تم عقد صفقة مع الشركة التركية " بوليكون- كارامادان " غير أنها سرعان ما أثبتت فشلها بعدما شرعت في تثبيت الورشات وقاعدة الحياة للعمال ببولحاف الدير ليتم فسخ الصفقة معها بتاريخ 7 فيفري 2018 الوضعية التي أدخلت المكتتبين في حالة من التخوف عن مصير المشروع ، في مقابل ذلك أبدت الشركة التركية الجديدة الموافقة على التكفل بالمشروع وقد تخللت هذه السنوات تشكيل جمعية مكتتبي عدل بتبسة التي نظمت عدة وقفات ومسيرات احتجاجية للفت انتباه السلطات المحلية لتأزم وضعيتهم بعد سنوات الانتظار وتكبدهم خسائر كبيرة في استئجار السكنات لدى الخواص على أمل تحقيق أمالهم بالشروع الفعلي في الانجاز مع اتخاذ قرار بتجميع 3 ألاف وحدة في بولحاف الدير وقد ارتفعت وتيرة اليأس بعد أطلاق وعود في أنطلاق الأشغال مع الثلاثي الأول من سنة 2018 ولم تتجسد إلى اليوم وقد فض الأعتصام منتصف الليل مع تقديم مطالب للسلطات المحلية للتحرك العاجل وأنهاء معاناة المكتتبين

من جهة أخرى استفادت ولاية ب 1600 وحدة جديدة من سكنات عدل وزعت بالتساوي 400 وحدة في بئر العاتر والشريعة والعوينات وونزة بموجب قانون المالية 2018 في انتظار أتمام الاستشارات مع مؤسسات الانجاز لإبرام الصفقات بالتراضي وجدير بالذكر أن عاصمة الولاية تعيش أزمة حقيقية في تأخر أكثر من 50 بالمئة من مشاريع السكن في مختلف الصيغ وفضائعح في السكنات التساهمية التي أسندت لمرقين أستولوا على الأراضي والسكنات وحتى المستفيدين منهم من توفي ولم يستلم مفاتيح سكانتهم وكشف بيان صحفي عن تكثيف وتصعيد في الحركة الإحتجاجية في الأيام القليلة القادمة وأنهم لن يملوا ولن يستسلموا في ظل إحتقار المديرية العامة لوكالة عدل ووزارة السكن التي همشت ولاية تبسة على جميع الأصعدة