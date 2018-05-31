قدمت سبع شركات ملفات تقنية بعد المناقصة التي أعلنت عنها سوناطراك، من أجل إنجاز مصنع جديد لتكرير النفط الخام بحاسي مسعود بولاية ورقلة.

وأوضح بيان نشرته سوناطراك أمس الأربعاء ، إنه من مجموع 18 شركة سحبت ملف المناقصة الوطنية والدولية المحدودة الصادرة في 13 نوفمبر 2017 بنشرية مناقصات قطاع الطاقة والمناجم "باوسم" قامت سبع (07) شركات بتقديم الملفات التقنية.



و أضاف البيان ، أن الأمر يتعلق بمجمع "سينوبيك/سي تي أي" و مجمع "بيتروفاك/جي أس" " و كذا مجمع "تيكنيكاس ريونيداس/سامسونغ أنجنيرينغ" و شركة "شاينا هوانكي كونتراكتينغ و أنجينيرينغ" و شركة "هيونداي أنجينيرينغ" و مجمع "مير تيكنيمون/بيتروجيت" و شركة "هيوالو أنجنيرينغ".



كما أفاد ذات البيان، أن لجنة فتح الأظرف لشركة سوناطراك التي اجتمعت أمس من المنتظر أن تسلم هذه الملفات إلى لجنة تقييم العروض التقنية.