سبعة عروض لإنجاز مصفاة بحاسي مسعود
قدمت سبع شركات ملفات تقنية بعد المناقصة التي أعلنت عنها سوناطراك، من أجل إنجاز مصنع جديد لتكرير النفط الخام بحاسي مسعود بولاية ورقلة.
وأوضح بيان نشرته سوناطراك أمس الأربعاء ، إنه من مجموع 18 شركة سحبت ملف المناقصة الوطنية والدولية المحدودة الصادرة في 13 نوفمبر 2017 بنشرية مناقصات قطاع الطاقة والمناجم "باوسم" قامت سبع (07) شركات بتقديم الملفات التقنية.
و أضاف البيان ، أن الأمر يتعلق بمجمع "سينوبيك/سي تي أي" و مجمع "بيتروفاك/جي أس" " و كذا مجمع "تيكنيكاس ريونيداس/سامسونغ أنجنيرينغ" و شركة "شاينا هوانكي كونتراكتينغ و أنجينيرينغ" و شركة "هيونداي أنجينيرينغ" و مجمع "مير تيكنيمون/بيتروجيت" و شركة "هيوالو أنجنيرينغ".
كما أفاد ذات البيان، أن لجنة فتح الأظرف لشركة سوناطراك التي اجتمعت أمس من المنتظر أن تسلم هذه الملفات إلى لجنة تقييم العروض التقنية.