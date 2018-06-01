تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر ماي المنصرم من القضاء على إرهابيين إثنين (2) و العثور على جثة إرهابي إضافة إلى إلقاء القبض على 4 إرهابيين، في حين سلم 17 آخرين أنفسهم للسلطات العسكرية، حسب ما ورد في حصيلة عمليات الجيش لشهر ماي 2018.

و أوضح ذات المصدر أنه تم في إطار مكافحة الإرهاب تم توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية وكشف و تدمير 108 مخبأ للإرهابيين مع استرجاع قاذفين صاروخيين من نوع RPG7 و 13 قذيفة و30 حشوة دافعة،إلى جانب استرجاع رشاش ثقيل، عيار 14,5 مم ورشاشين ثقيلين من نوع PKT ، علاوة على مسندين ثقيلين من نوع 12,7 مم".

كما تم ،مثلما ورد في الحصيلة، "استرجاع 4 قذائف و 3 حشوات دافعة خاصة ب SPG9 و 7 رؤوس صواريخ للمدفعية BM21 بالإضافة إلى استرجاع بندقيتين رشاشين من نوع FMPK و33 كلاشنيكوف علاوة على استرجاع 12 بندقية نصف آلية سيمينوف 12 بندقية تكرارية، 5 بنادق مضخية إلى جانب بندقية G-3 ".

وفي إطار ذات النشاطات أشارت الحصيلة إلى أنه تم خلال شهر ماي المنصرم، "استرجاع مسدس رشاش من نوع MAT49 ، مسدس أوتوماتيكي ،8 بنادق صيد و 13 قنبلة يدوية إلى جانب استرجاع 16 شريط ذخيرة و 52 مخزن ذخيرة و 8279 طلقة من مختلف العيارات و49 صاعق".

كما تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من "كشف وتدمير 97 قنبلة تقليدية و 1,5 كلغ من مادة الديناميت و 30 مفجرا بالإضافة إلى 700 كغ من المواد المتفجرة، ناهيك عن استرجاع 4 أجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية و74 منظارا".

وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة تم خلال ذات الفترة "توقيف 75 تاجر مخدرات و ضبط 701 كغ من الكوكايين إلى جانب ضبط 25,314 قنطار من الكيف المعالج و 13443 قرص مهلوس وتوقيف 71 مهربا و إحباط محاولة تهريب94974 لتر من الوقود و65,22 طن من المواد الغذائية".

كما تم خلال ذات الفترة "حجز 67 مولدا كهربائيا، 57 مطرقة ضغط، 16 جهاز كشف عن المعادن، 4500 علبة سجائر و 40850 وحدة من التبغ إلى جانب 561600 وحدة ألعاب نارية و60 عربة من مختلف الأصناف".

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أشارت الحصيلة إلى أنه تم خلال شهر ماي "توقيف 684 مهاجرا غير شرعي و إنقاذ 140 شخصا من الغرق في عرض البحر و توقيف14 غطاسا بدون ترخيص".