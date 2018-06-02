قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير يوم السبت إنه ليس أمام الولايات المتحدة سوى بضعة أيام لتجنب إشعال فتيل حرب تجارية مع حلفائها وإنه يعود لواشنطن اتخاذ إجراء لخفض التوتر بسبب التعريفات الجمركية.

وقال لو مير بعد اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في منتجع ويسلر في مقاطعة كولومبيا البريطانية إن الاتحاد الأوروبي جاهز لاتخاذ إجراءات مضادة ضد التعريفات الأمريكية الجديدة على واردات الصلب والألومنيوم.

وقال لو مير للصحفيين ”ما زال أمامنا بضعة أيام لاتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ولتجنب اندلاع حرب تجارية بين أعضاء مجموعة السبع“.

وأضاف ”الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة والأمر يعود للإدارة الأمريكية لاتخاذ القرارات الصحيحة لتهدئة الوضع وتخفيف الصعوبات“.