عاد مُجسّم كأس العالم الذهبي اليوم الأحد إلى العاصمة الروسية موسكو التي تستضيف المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2018 بين المنتخب السعودي ونظيره الروسي في 14 يونيو الجاري, بعدما زار 91 مدينة في 50 دولة في العالم بما فيها المدن الروسية.

وانطلقت رحلة مجسم الكأس من ملعب "لوجنيكي" في موسكو في التاسع من شهر سبتمبر الماضي ثم عاد إليها اليوم الأحد مستقبلاً إياه عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين و اللاعب الألماني السابق لوثار ماتيوس وعدد من مندوبي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والرياضيين والإعلاميين, وفقًا لشبكة آر تي الروسيّة.

وقال عمدة موسكو في كلمة له بهذه المناسبة : "موسكو استقبلت الألعاب الأولمبية والعشرات من بطولات العالم في مختلف الرياضات واليوم ستصبح موسكو عاصمة كرة القدم في العالم مع انطلاق بطولة كأس العالم, وسترحب بضيوفها في الملاعب الرياضية والحدائق والمتنزهات والمتاحف".