كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني، اليوم الإثنين، من تيبازة ،عن التحضير لإطلاق الشهر القادم مناقصة دولية لإنجاز محطتي تحلية المياه لتأمين تزويد كل من الجزائر العاصمة و الطارف بالماء الشروب فيما وافقت الحكومة أيضا على إنجاز محطتين أخريين بكل من سكيكدة و بجاية.

و أوضح الوزير في مؤتمر صحفي نشطه بتيبازة على هامش زيارة عمل للولاية أنه "يتوجب تدخل الحكومة للفصل في اختيار الأرضية المخصصة لتجسيد المشروع الحيوي، حيث كان قد وقع الاختيار على أرض فلاحية ببلدية فوكة بولاية تيبازة بخصوص المحطة الموجهة للجزائر العاصمة فيما يبقى المشروعان يراوحان مكانهما منذ تسجيلهما سنة 2010 في إطار البرنامج الوطني الذي أطلقه رئيس الجمهورية وقتها قصد إنجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر".

و قال قيطوني في هذا الصدد، أن الحكومة قررت مؤخرا الموافقة على إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بكل من بجاية و سكيكدة مبرزا الأهمية الإستراتيجية لمحطة سكيكدة.

و يتعلق الأمر بمحطة مخصصة لتأمين التزويد بالماء لفائدة مشروع "مركب إنتاج الفوسفات" بولاية سكيكدة الذي يحتوي على أربع محطات لمعالجة الفوسفات إلى جانب إنجاز خط سكة حديدية يربط تبسة بسكيكدة.

و في هذا السياق، أفاد وزير الطاقة أن محطات تحلية مياه البحر الـ 11 التي تم تجسيدها منذ سنة 2010 في إطار نفس البرنامج تسمح بتوفير 20 % من الماء الشروب لفائدة الزبائن.