نقل علي بن شيخ للرأي العام الرياضي، في تحليله لمباراة “الخضر” الأخيرة، بأن المنافس كان صغيرا إن لم نقل قزما، وبأن منتخب الرأس الأخضر، ليس المنتخب الذي يفوز على الجزائر وبملعبها، وهو وصف تم تداوله على مستوى عديد الإعلاميين وتبنّاه الوزير الجديد للشباب والرياضة، واتفق الجميع، عن جهل، بأن الرأس الأخضر آخر المنتخبات في تصنيف “الفيفا”، والخسارة أمامه، تعني إهانة للمنتخب الجزائري. أما الحقيقة فهي أن هواة “الكلام الفارغ” لم يكلّفوا أنفسهم، متابعة نتائج الرأس الأخضر في السنوات الأخيرة خلال المباريات الرسمية، ولو “تنازل” بن شيخ واجتهد في البحث، لوجد بأن منتخب الرأس الأخضر أفضل من الجزائر في آخر تصنيف لـ”الفيفا” فهو متواجد في المركز 58 ويتواجد “الخضر” بالمقابل في المركز 64، وكان الرأس الأخضر أفضل منتخب إفريقي في مارس 2016 حين احتل المركز 31 عالميا، وهو الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى مونديال البرازيل في 2014 لولا احترازات الاتحاد التونسي.. قبل تقزيم الأندية والمنتخبات، عليك أولا أن تراجع معلوماتك يا “عليلو”.