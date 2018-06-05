استحدثت الشركة الوطنية للنقل البحري ،خطين تجاريين جديدين الأول يربط ميناء المسمكة في العاصمة بميناء تمنفوست والثاني يربط ميناء وهران بميناء عين الترك في إطار برنامج الاستجمام والترفيه الموجه للعائلات الجزائرية .

وقال المدير التجاري للشركة الوطنية للنقل البحري بوزناد كريم ، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن باخرتي سرايدي وباجي مختار بالعاصمة ستخصصان بدءا من الـ20 جوان وإلى غاية الـ 15سبتمبرالقادم لنقل المسافرين في إطار رحلات التنزه والترفيه ، فيما سيتم فتح خط آخر من الفاتح جويلية وإلى غاية الـ4 سبتمبر يربط ميناء وهران بميناء عين الترك.