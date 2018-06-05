يعيش قسم أمراض الجهاز الهضمي بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، حالة تسيب، حيث كاد شاب أن يفارق الحياة بسبب إهمال طبي جسيم. ففي الوقت الذي كانت تعاني فيه طبيبة مقيمة لوحدها، ويلات إيجاد حل لنزيف دموي حاد لثلاثيني، رغم قدوم العديد من أعوان شبه الطبي، لم يجد طبيب مساعد أي عناء للبقاء في منزله، رغم إخطاره عدة مرات بخطورة حالة المريض التي تدهورت قبل الإفطار، إلا أنه لم يأت للمستشفى إلا في حدود الواحدة صباحا، بعد تهديد عائلة المريض برفع دعوى ضد الطبيب وإدارة المستشفى في حال وقوع أي مكروه للمريض، بتهمة عدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر، خاصة وأن بعض العاملين كشفوا أن الطبيب المعني يكون متغيبا عن مناوبته الرسمية وترك الطبيبة المقيمة لوحدها تتخبط، فهل ستتعامل الإدارة بسلبية مع مثل هذه الحالات.