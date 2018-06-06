عادة ما يتم اكتشاف مرض السرطان بعد سنوات من تكاثره في الجسم، ويمكن علاج الكثير من أنواع السرطان في حال تم اكتشافه في مراحله المبكرة. باحثون أمريكيون طوروا تحليلاً للدم يسمح بتشخيص المرض قبل ظهور الأعراض الأخرى.

كشف باحثون من مستشفى كليفلاند كلينك في ولاية أوهايو الأمريكية أنهم طوروا تحليلاً للدم يسمح باكتشاف الإصابة بعشرة أنواع من السرطان في مراحله المبكرة، وذلك عن طريق اختبار للدم، حسب ما نقلت عدة وسائل إعلام منها "فوكس" الألمانية يوم الإثنين (الرابع من جوان 2018). وتقوم الطريقة، التي يعمل عليها الباحثون منذ سنوات، على تشخيص السرطان من خلال إيجاد آثاره من خلايا وأجزاء جينية وحمض نووي في الدم. وقد أطلق الباحثون في المستشفى، الذي يعد من بين الأفضل في البلاد، اسم "الخزعة السائلة"، التي ستمكن الأطباء من اكتشاف السرطان قبل ظهور الأعراض الأخرى.

وقد عبر رئيس الفريق البحثي، إيرك كلاين، عن تفاؤله بالكشف العلمي: "اكتشاف أنواع صعبة العلاج من أمراض السرطان في فترة يمكن معالجتها سيؤدي إلى إنقاذ حياة الكثير من البشر". وقد أختبر الفريق الطريقة الجديدة على 1400 مريض.

نسبة النجاح في التشخيص حتى تسعين بالمائة

لم تعطِ الطريقة الجديدة مفعولها بنفس النتيجة بالنسبة لأنواع السرطانات المختلفة. وكانت أفضل النتائج في سرطان المبيض وبلغت 90 بالمائة، هذا في حين لم تصل النسبة إلا إلى 56 بالمائة في سرطان الحنجرة والبلعوم. وتراوحت النسبة بين الرقمين السابقين بالنسبة لسرطانات الكبد والبنكرياس، واللمفوم، وخلايا البلازما الدموية، والقولون، والرئة، والثدي.

ويعتزم الباحثون تقديم خلاصة بحثهم في مؤتمر خاص بأمراض السرطان يعقد في شيكاغو .

ويريد رئيس الفريق البحثي في المستقبل أن يكون التحليل متاحاً لكل البالغين اعتباراً من سن الأربعين.