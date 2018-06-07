بغض النظر عن الاضطرابات في أنماط النوم، يمكن أن يكون السبب وراء انتفاخ العينين والهالات السوداء حولهما، هو نمط الحياة والعادات الغذائية غير الصحية.

وللتخلص من هذه الأعراض، لا بد من اتباع النصائح والعلاجات الطبيعية التالية:

رفع الرأس أثناء النوم: يساهم ارتفاع مستوى الرأس عن الجسم أثناء النوم في منع تراكم السوائل الزائدة في العين والجفنين، ما يحول دون ظهور أي انتفاخات لدى الاستيقاظ.

تغيير أغطية الوسائد باستمرار: يزيد استخدام نفس غطاء الوسادة لفترة طويلة من فرص تراكم الغبار عليها، الأمر الذي قد يتسبب في إصابة العين بالحساسية والحكة والاحمرار والانتفاخ، لذا يتوجب تغيير أغطية الوسائد بانتظام لمنع حدوث مثل هذه الحساسية.

التقليل من تناول الملح: إن تناول الملح بنسب كبيرة من شأنه أن يؤدي إلى احتباس الماء في كافة أنحاء الجسم بما في ذلك الجفنين ومحيط العينين، لذا فإن التقليل من تناول الملح وتناول الكثير من الماء يحافظ على رطوبة العينين ويمنع حدوث الانتفاخ.

استخدام الخيار: بات استخدام الخيار علاجاً فعالاً للعيون، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تقلل الاحمرار والتورم والتهيج، فيمكنك وضع شريحة من الخيار على كل عين وتركها لمدة 30 دقيقة، لإراحة الجفون والعينين.

شرائح البطاطا: تبقى شرائح البطاطا باردة لفترة طويلة وتحتوي على مادة تساعد على امتصاص وإزالة الماء من تحت العينين.

الحليب: اغمسي قطعة من القطن في الحليب واعصريها لإزالة الحليب الفائض منها، وضعيها على العين لمدة لا تتجاوز 15 دقيقة، لتتقلص أنسجة الجفن السفلى المنتفخة تحت العينين.