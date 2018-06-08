شارك متظاهرون اليوم الجمعة بباماكو في مسيرة سلمية تذكر بدعوة من المعارضة من أجل المطالبة بالشفافية خلال الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 29 يوليو المقبل،حسبما ذكرته مصادر إعلامية.

و أوضحت المصادر ان المسيرة انطلقت من ساحة الحرية جاب خلالها المتظاهرون بضعة كيلومترات في اتجاه بورصة الشغل في قلب العاصمة المالية باماكو حيث تناول الكلمة عدد من زعماء المعارضة قبل أن تتفرق في هدوء.

وكانت قوات الأمن قامت يوم 2 يونيو الجاري بتفريق مظاهرة للمعارضة غير مرخص لها من طرف السلطات بسبب حالة الطوارئ المعمول بها في مالي. وقال عضو المعارضة الوزير السابق، دجيغيبا، في تصريح للصحافة أن "ما لا يقل عن 300 ألف متظاهر نزلوا لشوارع باماكو"، بينما أوضح من جهته، زعيم المعارضة، سومايلو سيسي،"قمنا بالاحتجاج من أجل المطالبة بانتخابات شفافة".

ويعد سيسي (68 سنة) الذي انهزم في الدور الثاني من انتخابات 2013 واحد من ضمن 15 مرشحا معلنا سيواجهون في الانتخابات الرئاسية لـ 29 يوليو الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا الذي ترشح لنيل ولاية ثانية.

و تنطلق الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات يوم 7 جويلية المقبل.