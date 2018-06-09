من المرتقب، بداية من اليوم، توزيع أكثر من 50 ألف وحدة سكنية على مستوى عدة ولايات من الوطن، من مختلف الصيغ السكنية بمناسبة عيد الفطر المبارك، منها 7 آلاف وحدة بالجزائر العاصمة، من بينها أكثر من ألفي وحدة سكنية من صيغة عدل ينتظر أن توزع اليوم.

يقوم، اليوم الأحد، السيد عبد الوحيد طمار، وزير السكن والعمران والمدينة، مرفقا بعدد من الوزراء بالقاعة متعددة الرياضات بالشراڤة بتوزيع مفاتيح أكثر من ألفي وحدة سكنية من برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل"، متواجدة في مواقع مختلفة بشرق وغرب العاصمة، وكذا المدينة الجديدة سيدي عبد الله. ويأتي هذا التوزيع في إطار البرنامج المسطر من طرف وكالة عدل لتوزيع في كل شهر ألفي سكن في الجزائر العاصمة من أصل 26 ألف وحدة سكنية خلال 3 أشهر في 22 ولاية، كوهران وباتنة وتلمسان والشلف وتيارت والبليدة وبشار وسطيف وسعيدة وقسنطينة، إضافة إلى 6 آلاف وحدة سكنية في العاصمة من أجل طي برنامج عدل 1.

وعلى غرار باقي الولايات المشار إليها ستعرف ولاية وهران، هذا الأحد، عملية كبرى وواسعة لتوزيع السكن بمختلف الصيغ، العمومي الإيجاري والبيع بالإيجار عدل والترقوي المدعم. وسيتم توزيع ألف وحدة سكنية بصيغة عدل من ضمن 6000 سكن جاري إنجازه بعين البيضاء بالسينية، تضاف إليها توزيع 1000 وحدة سكنية موزعة على الترقوي المدعم والإيجاري العمومي الموجه لأصحاب قرارات الاستفادة المسبقة.

وأوضح والي ولاية وهران، مولود شريفي، في تصريح صحفي في هذا الإطار "أنه سيتم قبل نهاية شهر رمضان استلام دفعة أخرى من 6000 سكن التي ستوزع بدورها على مراحل". وتتواصل هذه العملية ليصل عدد السكنات المبرمج توزيعها إلى غاية نهاية السنة الجارية 21 ألف وحد سكنية بمختلف الصيغ عبر مراحل.

وبولاية ميلة سيتم، غدا الإثنين، وبمناسبة ليلة القدر، توزيع أزيد من 1400 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري، إضافة إلى حصة أخرى من السكن الريفي وهذا عبر 16 بلدية من الولاية.

وبولاية معسكر ينتظر أن يتم، اليوم الأحد، أيضا تسليم مفاتيح 332 مسكن اجتماعي إيجاري ومسكن تساهمي و1.377 مقرر استفادة من إعانات للبناء الريفي و260 مسكن اجتماعي إيجاري على المستفيدين منها ببلدية وادي تاغية، وتسليم مفاتيح 72 مسكنا اجتماعيا تساهميا ببلدية معسكر، تمثل الجزء الأخير من البرنامج الذي كلف بإنجازه مكتب الدراسات العمومي، وستتواصل العملية بعد شهر رمضان بتسليم حوالي 300 مسكن اجتماعي إيجاري بمدينة معسكر، مع تسليم مقررات الاستفادة من 300 مسكن مماثلة بنفس البلدية تكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية.

وكشفت مصادر "الخبر" أن أشغال التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات وإنجاز المساحات الخضراء قد أنجزت في ظرف قياسي بتكثيف الورشات وعملها على مدار اليوم ليلا ونهارا، في المواقع المعنية بالتوزيع من أجل مباشرة عملية التوزيع نهار اليوم، لتوزيع 50 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ على المستوى الوطني، منها 7 آلاف سكن من برنامج عدل الذي يضم ألفي وحدة بالعاصمة و1400 سكن بوهران، و1600 سكن بباتنة، وحصص أقل بقسنطينة وعنابة وسكيكدة والمسيلة، سيتم توزيعها قبل عيد الفطر من طرف المدير العام لوكالة عدل، السيد روبة سعيد، رفقة الولاة المعنيين، وبحضور المكتتبين الذين انتظروا الحصول على سكناتهم منذ مدة.

ويضم البرنامج السكني المنتظر توزيعه بداية من اليوم وإلى غاية يوم الخميس 50 ألف وحدة سكنية من برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري، وكذلك السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي المدعم، وحتى السكن الريفي حسب كل ولاية لتوزيعها قبل عيد الفطر وتمكين أصحابها من مفاتيح سكناتهم قبل هذه المناسبة.