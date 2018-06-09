تحدث مهاجم وهداف المنتخب المصري و"ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية عن إصابته في نهائي دوري الأبطال وعلاقته بقائد "ريال مدريد" سيرجيو راموس بعد الإصابة التي تسبب بها.

وأجاب صلاح عن سؤال حول إصابته ومدى جاهزيته للعب في صفوف المنتخب في لقائه الأول ضد منتخب الأوروغواي، قائلا: "الآن أصبحت أفضل وأتمنى المشاركة في اللقاء، ولكن كل شيء سيعتمد على مدى جاهزيتي قبل اللقاء".

ووصف صلاح بأن الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري الأبطال تعتبر أسوء لحظات حياته المهنية في كرة القدم.

وتحدث صلاح عن مزيج من الألم الجسدي جراء السقوط الممزوج بالقلق والغضب والحزن لعدم القدرة على الاستمرار في اللقاء، لأفكر بعد لحظات في إمكانية خسارة المشاركة في كأس العالم واصفا ذلك بـ"تفكير مدمر".

ووجه صحفي الجريدة الإسبانية سؤالا حول إعاقة راموس له، هل تعتبر عادية في كرة القدم؟ ليجيب صلاح قائلا: "لا أعلم ربما؟".

وتابع الصحفي قائلا بأن راموس تحدث منذ أيام بأنه شاهد حادثة السقوط وقال بأنك أمسكت يده أولا ووقعت في الجهة الأخرى التي تعرضت فيها للإصابة، ماذا تقول حول ذلك؟

وفي سؤال آخر حول أن راموس قال بأنك لو أخذت أبرة مخدرة لتمكنت من المشاركة في الشوط الثاني، فأجاب الفرعون قائلا:

"أمر ممتاز عندما يتسبب شخص بجعلك تبكي، وبعد ذلك يجعلك تضحك، وهل يريد أن يسألني إن كنت جاهزا للمونديال؟".

وتحدث صلاح على أن راموس أرسل له رسالة، ولم يخبره بأن كل شيء جيد معه، في إجابة حول إن كان قائد ريال مدريد قد تواصل معه بعد الإصابة.

يذكر أن محمد صلاح، تعرض للإصابة خلال نهائي دوري الأبطال، أمام "ريال مدريد"، بجزع في مفصل الكتف، وكادت أن تحرمه من المشاركة مع منتخب مصر بكأس العالم، وسرعان ما عاد بعد تلقيه العلاج، وسيكون متواجدا في التدريب النهائي للمنتخب قبل التوجه إلى روسيا.