عمدت مديرية التجارة إلى تسخير 1011 تاجر لضمان مداومة عطلة يومي عيد الفطر المبارك.

وجاء في بيان للمديرية أن من بين من شملتهم التسخيرات 224 خبازا، 241 تاجر مواد غذائية،360 من تجار مختلف الخدمات على غرار المطاعم والقصابات والخدمات الميكانيكة إلى جانب نقاط بيع لمادة الدقيق والفرينة وبيع حليب الأكياس.

كما سخرت ذات المديرية 52 عون رقابة للسهر على تطبيق هذا الإجراء منذرة في السياق ذاته بالإقدام على تنفيذ عقوبات رادعة في حق المخالفين للعمل بهذه التسخيرات باللجوء إلى تطبيق نص القانون رقم 04 /08 المتضمن شروط كيفية ممارسة الأنشطة التجارية وعقوبات قد تصل 100 ألف دج غرامة وحتى الغلق الإداري للمحلات في حق المخالفين.ويأتي هذا لتفادي شغور مدن الولاية ومقرات بلدياتها من الخدمات التجارية الضرورية وتحولها إلى مدن أشباح كما وقع في العديد من المواسم والأعياد السابقة.