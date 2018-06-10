أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد ،عن تسجيل ارتفاع محسوس في درجات الحرارة عبر 4 ولايات.

وحسب "تنبيه" نشرته الأرصاد الجوية عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" ان الحرارة تمس: ميلة، وقسنطينة، وقالمة وأم البواقي، وهذا بداية من صباح اليوم وإلى غاية السادسة مساءا.

كما ترتقب مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية بداية من مساء اليوم الأحد.

وأوضحت المصالح نفسها أن الأمطار ستكون غزيرة وهذا بدءً من مساء اليوم على المسيلة وجنوب البويرة.

من جهة أخرى، حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب عواصف رملية، عبر ولاية الوادي بداية من ظهيرة اليوم وإلى غاية منتصف الليل.