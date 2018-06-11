أعلنت جمعية الشعرى لعلم الفلك ، في بيان لها اليوم، أنّ ولادة هلال شوال في 28 رمضان وهذا في ليلة الأربعاء إلى الخميس.

وقالت الجمعية، "بناءا على الحسابات الفلكية، سيتم اقتران ولادة هلال شوّال يوم الأربعاء 13 جوان الجاري أي يوم قبل يوم 29 رمضان، وهذا على الساعة 20:43 ليلا بتوقيت الجزائر.

وأضافت الجمعية المختصة بعلم الفلك، أن هذه المدة الطويلة بين لحظة الولادة ووقت تحري الهلال بالعين المجردة في مساء يوم الخميس، ستسمح برؤية الهلال وبيسر.