قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، إنّ الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها البلاد لن تعطّل إنجاز وتوزيع المساكن المبرمجة في مختلف الصيغ. أضاف المسؤول، أن أكثر من 50 ألف عائلة جزائرية استفادت من سكنات جديدة من مختلف الصيغ، ليلة الأحد إلى أمس الاثنين، وأنّ قطاعه سيُواصل عملية توزيع السكنات بانتظام طوال السنة. وبخصوص هندسة البنايات، قال طمار “أصبح الطلب أكثر إلحاحا من حيث النوعية والجودة، آخذين بعين الاعتبار المنتوج المحلي في البناء”.

وأكد الوزير على “إيلاء الفئة الشبابية اهتماما بخصوص الإسكان، بالإضافة إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تخصيص سكنات تتماشى وحاجيات هذه الفئة”. واستفادت خلال هذه العملية أكثر من 50 ألف عائلة جزائرية من سكنات جديدة من مختلف الصيغ، حيث مست جميع ولايات الوطن، وأشرف عدة وزراء على تسليم المفاتيح، بالإضافة إلى ولاة الـ 48 ولاية. وتم توزيع أكثر من 24 ألف وحدة سكن ريفي بنسبة تزيد عن الـ 48 في المائة من مجموع الصيغة، وأكثر من 6 آلاف وحدة بيع بالإيجار (عدل) وأكثر من 13 ألف وحدة سكن عمومي إيجاري.

وفي العاصمة أشرف وزير السكن من الشراقة بالعاصمة، على توزيع ألفي وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار لمكتتبي ولاية الجزائـــر، وهي بمثابة إشارة انطلاق “لمختلف الصيغ السكنية كسكنات “عدل”، السكن العمومي الإيجاري، السكن الريفي. وتندرج هذه العملية في إطار استراتيجية الوزارة لإعادة بعث المشاريع المتأخرة وإعادة بعث الورشات المتوقفة. كما تميزت عملية التوزيع بمشاركة 12 وزراء آخرين أشرفوا على إطلاق العملية مرة واحدة بالموازاة مع العاصمة عبر 9 ولايات، حيث أشرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي على إطلاق العملية من دار الثقافة محمد العيد آل خليفة بولاية باتنة بعدد يقدر بـ 2840 وحدة سكنية بمختلف الصيغ تتصدرها سكنات عدل بـأكبر حصة بـ 1650 وحدة على مستوى القطب العمراني الجديد بحملة 3.

احتجاجات السكان على تجاوزات توزيع السكن في الوادي شهدت مدينة الوادي، أمس وليلة أول أمس، حركة احتجاجية للسكان على ما وصفوه بـ”الخروقات الصارخة للقانون” المسجلة في عملية توزيع 1707 سكن اجتماعي إيجاري و5 آلاف تجزئة اجتماعـية قابلة للبــناء التي تم الإعلان عن قوائم المستفــيدين بها، أول أمس الأحد. وقد أضرم المحتجون النار في العجلات المطاطية في كل من حي 400 مسكن وحي الرمال ومنعوا حركة المرور لفترة طويلة، قبل أن تتدخل قوات الشرطة لتفريقـهم، كما عرف مقر الولاية حركة احتجاجية مماثلة على السكن فيما، عرفت 6 مراكز لتقديم الطعون إقبالا واسعا للمتظلمين ممن وجدوا أنفسهم مقصين من الاستفادة فيما استفاد، حســــــــــبهم، تجار وأطفال ومساجين وأشخاص نافذين. وقد أمر والي الولاية بعقد جلسة عاجلة من أجل تصحيح التجاوزات المسجلة، حيث عقدت، أمس، لجنة التوزيع، اجتماعا طارئا بمقر الدائرة لدراسة الوضع.