صرح وزير النقل و الأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستفتح خطوطا جديدة للتقليل من الضغوط التي تعاني منها الجالية بالخارج، و أفاد الوزير أن الجزائر تجري مفاوضات مع الطرف الأمريكي لفتح خط يربط بين الجزائر و نيويورك.

و كشف زعلان في رده على سؤال كتابي للنائب عن الجالية بالخارج، نور الدين بلمداح، أن الخطوط الجوية الجزائرية ستفتح قريبا خطا جديدا نحو مدينة "بربينيان" الفرنسية، مع الانطلاق في دراسة اقتصادية حول مردودية بعض الخطوط تحضيرا لفتحها على غرار "أمستردام"، "دوالا" الكامرونية، "ليبروفيل" الغابونية، "لاغوس" النيجيرية و"لواندا" الأنغولية.

و ذكر الوزير سبب تأخر فتح الخط بين الجزائر و نيويورك يعود إلى مفاوضات للحصول على ترخيص لاستغلال هذا الخط.

وأوضح وزير النقل بخصوص توقف خط "عنابة و ميلانو" أن قرار توقيف هذا الخط يعود إلى ضعف في المردودية، حيث لم تتعدى التعبئة السنوية للخط الذي استغل في صيف 2016 نسبة 40% ليتم توقيفه نهاية 2017.