شب حريق ، بعد زوال اليوم الثلاثاء، بمكاتب مصنع "أونيام بوادي عيسي بتيزي وزو تسبب في حرق مكتبين في حين لم يسجل أي خسائر بشرية .

حسب بيان لخلية الاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية تيزي وزو تدخل أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لإطفاء الحريق الذي شب بجهة المكاتب الإدارية للمؤسسة كان على الساعة الواحدة و عشرين دقيقة .

وحسب الوثيقة نفسها سمح تدخل أعوان الحماية المدنية بتفادي انتقال ألسنة النيران إلى المكاتب الأخرى مع إشارتها إلى أنه لم تسجل خسائر بشرية .