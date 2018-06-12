تيزي وزو: حريق بمؤسسة "أونيام"

أخبار الوطن
12 يونيو 2018 () - علي رايح
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شب حريق ، بعد زوال اليوم الثلاثاء، بمكاتب مصنع "أونيام بوادي عيسي بتيزي وزو تسبب في حرق مكتبين في حين لم يسجل أي خسائر بشرية . 

حسب بيان لخلية الاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية تيزي وزو تدخل أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لإطفاء الحريق الذي شب بجهة المكاتب الإدارية للمؤسسة كان على الساعة الواحدة و عشرين دقيقة . 

وحسب الوثيقة نفسها سمح تدخل أعوان الحماية المدنية بتفادي انتقال ألسنة النيران إلى المكاتب الأخرى مع إشارتها إلى أنه لم تسجل خسائر بشرية .

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