الظاهر أن مديرية السياحة لولاية الجزائر تسير عكس تيار الوزارة التي تسعى لتقريب الإدارة من المواطن، وإلا كيف نفسر تصرف ”نائب” المدير بعد أن غادر هذا الأخير مستعجلا بسبب إبلاغه بوفاة أحد معارفه، حسب قوله، حيث رفض نائبه استقبال صحفي ”الخبر” للحديث فقط عن مشروع يخص قطاعه والحصول على بعض التفاصيل والمعلومات البسيطة التي تخص هذا المشروع، وكان هذا ”المسؤول” قبله طلب منا الانتظار قبل أن يقول ”إنني أعمل ولا أستطيع استقبال الصحفي”، رغم أنه كان عليه الفصل منذ البداية في قرار استقباله من عدمه. فهل بمثل هذه التصرفات يتم تقريب الإدارة من المواطن؟