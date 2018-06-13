أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية الأربعاء أنها استدعت السفير الفرنسي لدى روما بشأن تصريحات اعتبرت "مثيرة للدهشة" صادرة عن الرئاسة الفرنسية بشأن رفض إيطاليا استقبال السفينة "إكواريوس" التي تحمل أكثر من 600 مهاجر.

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء بالموقف "المعيب وغير المسؤول" للحكومة الإيطالية بشأن سفينة المهاجرين.

ورفضت الحكومة الشعبوية الجديدة بإيطاليا "تلقي الدروس" من دول مثل فرنسا بشأن المهاجرين.

وقالت الحكومة إن "التصريحات بشأن إكواريوس التي تصدر من فرنسا تثير الدهشة"، مضيفة إن "إيطاليا لا يمكنها أن تقبل بتلقي دروس منافقة من بلد فضل إشاحة النظر عن مشكلة الهجرة".

وعلق المهاجرون البالغ عددهم 629 وأنقذتهم إكواريوس، على متن السفينة المكتظة التي تديرها منظمة "آس.أو.آس المتوسط" الفرنسية غير الحكومية، لأكثر من 30 ساعة فيما رفضت إيطاليا ومالطا استقبالهم.وقررت إسبانيا في نهاية المطاف استقبالهم في مرفأ فالنسيا.