أثار إعلان التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين ،أمس الثلاثاء ،حول استئناف نشاط المناوبة ابتداء من اليوم الأربعاء، فتنة بين الأطباء ، حيث يرى أغلب الأطباء،أن هذا القرار فيهخطوة إلى الخلف بعد سبعة أشهر من الاحتجاج والتصعيد، معبرين عن رفضهم لاتخاذ قرار من هذا النوع.

كما أعلنت تنسيقية "كامرا" لولاية قسنطينة في بيان لها نشرته اليوم الأربعاء، رفضها لقرار المكتب الوطني ،حيث أكد على استمرارية الأطباء المقيمين في قسنطينة ،على مواصلة المقاطعة الليلية إلى أجل غير مسمى.