أقالت اليوم الاتحادية الإسبانية لكرة القدم مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الذي تأهل لمونديال روسيا.

قرار الإقالة أعلنه رئيس الاتحادية الإسبانية، لويس روبيالس، في ندوة صحفية، مشيرا إلى أن قرار جاء بعد إعلان التحاق المدرب لوبيتيغي بنادي ريال مدريد عقب المونديال.

وهي الطريقة التي قال بشأنها رئيس الاتحادية أنها "تتنافى مع كل الأعراف وتتناقض مع قيمنا". كما أعلن المتحدث أن اسم خليفته سيتم الإعلان عنه قريبا دون المساس بتركيبة العارضة الفنية الحالية.

إقالة لوبيتيغي يوما فقط قبل انطلاق كأس العالم، تعد حدثا نادرا في تاريخ المسابقة. وسيدخل بكل تأكيد منتخب "لاروخا" في أزمة كانت في غنى عنها 24 ساعة قبل بداية المونديال، و48 ساعة قبل أول مواجهة لرفاق بيكيه أمام البرتغال سهرة الجمعة.