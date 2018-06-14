❊ يتوجه عشاق الكرة المستديرة في كامل أرجاء المعمورة إلى ملعب لوجنيكي بموسكو الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2018، ينشطها أصحاب الأرض، منتخب روسيا، ونظيره السعودي بداية من الساعة الرابعة زوالا بالتوقيت الجزائري.



انتظر الجميع أربع سنوات، أو بالتحديد 1432 يوم منذ أن سجّل ماريو غوتزوه هدفه في الوقت الإضافي ليُهدي المنتخب الألماني لقبه العالمي الرابع.. والآن اقتربت الساعة لكي يدخل المستطيل الأخضر منتخبا روسيا والسعودية ويبدآ كتابة فصل جديد من تاريخ كأس العالم. يتجّه المنتخبان إلى موقعة الافتتاحية بسجّل مخيب من النتائج الأخيرة لكليهما يخيّم على الموقف. فقد فشلت روسيا بتحقيق الفوز في سبع مباريات ودية منذ أن تغلّبت على كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي، بينما خسر السعوديون ثلاث مباريات ودية على التوالي، رغم أن ذلك أتى على حساب منتخب من العيار الثقيل يتمثل بإيطاليا، وكذلك البيرو، والمنتخب الألماني حامل اللقب العالمي. وما من شكّ في أن المنتخبين يتطلّعان لتحقيق النصر لإنهاء حالة قحط الانتصارات في النهائيات العالمية: فالمنتخب الروسي لم يفز بأي مباراة في العرس الكروي منذ سنة 2002، بينما يعود تاريخ آخر انتصار للسعوديين إلى نسخة الولايات المتحدة 1994.

ويتطلّع المنتخب السعودي لتحقيق نتيجة طيبة وإظهار صورة إيجابية لتطور المشهد الكروي في البلاد أمام العالم.



التشكيلتان المحتملتان

روسيا: إيجور أكينفيف، ماريو فيرنانديز، فيدور كودرياشوف، سيرجي إيجانشيفيتش، يوري جيركوف، رومان زوبنين، دالر كوزاييف، آلان دزاجويف، أليكساندر ساميدوف، أليكساندر جولوفين، فيدور سمولوف

السعودية: عبد الله المعيوف، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، ياسر الشهراني، محمد البريك، عبد الله عطيف، سلمان الفرج، يحيى الشهري، تيسير الجاسم، سالم الدوسري، فهد المولد.القوات الناقلة للمباراة الافتتاحية

بيين سبورت HD

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