يستأنف المصعد الهوائي الرابط بين مدينة البليدة ومنطقة الشريعة السياحية عمله ابتداء من يوم غد الجمعة بعد توقفه عن الخدمة لمدة ثلاثة أسابيع بسبب أشغال الصيانة حسبما كشفت عنه اليوم الخميس المكلفة بالإعلام على مستوى المؤسسة الجزائرية للنقل بالمصاعد الهوائية.

و أوضحت زهرة بوجو أن أشغال الصيانة هذه التي انطلقت في 25 ماي الفارط تتم بصفة "دورية" و قد مست مختلف كوابل الخط بالإضافة إلى مراقبة وصيانة 138 عربة بهدف ضمان راحة و أمان أكثر لزبائن المؤسسة.

كما كشفت ذات المتحدثة عن تغيير ساعات عمل هذا المصعد الهوائي ابتداء من يوم غد بحيث سيفتح أبوابه اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا و إلى غاية السادسة مساءا من يوم الاثنين إلى غاية يوم الخميس و من الساعة الثامنة و النصف صباحا وإلى غاية السادسة مساءا خلال عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت).