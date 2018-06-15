أعدت الوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر الأعظم رزنامة خاصة تتضمن الآجال المتوقعة لتسليم مختلف أقسام ورشات المشروع الذي بلغ نسبة 64 في المائة من الإنجاز نهاية مايو الماضي، حسبما أظهرته وثيقة تتضمن رزنامة آجال تسليم المشروع وتفاصيلها تحصلت وكالة الأنباء الجزائرية على نسخة منها.

ويتوقع أن يتم تسليم المشروع كليا نهاية السنة الجارية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 ، بعد استكمال عملية تسليم آخر أقسامه والمتمثلة في التهيئة الخارجية والمنارة والسكنات الوظيفية ومقر الادارة العامة للجامع، وفقا للرزنامة المؤقتة.

وتم إعداد هذه الرزنامة بطلب من وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار خلال زياراته التفقدية السابقة للمشروع، أين أكد ضرورة تذليل كل العقبات وإزالة مختلف العراقيل لاستكمال الأشغال في الآجال المحددة.

وتعرف عدة أقسام تقدما معتبرا في الأشغال على غرار دار القرآن التي بلغت 81 في المائة والمركز الثقافي الذي بلغ نسبة 77 في المائة وقاعة الصلاة التي بلغت 67 في المائة أين يتم استكمال تلبيس الاسقف والجدران وسيتم الشروع في تلبيس الأرضية، حسب نفس المصدر.

ووفقا للوثيقة فقد بلغ مستوى الأشغال بالموقف والمنارة الـ 65 في المائة و64 في المائة على التوالي فيما وصلت أشغال المكتبة إلى نسبة 58 في المائة.

وما تزال الأشغال في بعض أقسام المشروع تعرف نسبا منخفضة تتراوح ما بين 25 في المائة و37 في المائة وتخص المركز التقني ومقر الحماية المدنية ومبنى الأمن وعمليات التهيئة الخارجية للمشاة.

ويتم الاعتماد في إنجاز المشروع على قرابة الـ 3300 عامل بناء في مختلف التخصصات، وبمداومات متواصلة 24 /24 ساعة.

وسيكون جامع الجزائر الذي يمتد على مساحة تقارب 27 هكتارا قبالة حوض الجزائر، ثالث مسجد في العالم بعد المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة (المملكة السعودية).