حسم المنتخب الدنماركي اليوم السبت اللقاء الذي جمعه بنظيره البيروفي بهدف يتيم ضمن المجموعة الثالثة لمونديال روسيا 2018.

وقدم المنتخب البيروفي عرضا قويا وكان بإمكانه التقدم في اللقاء في الدقيقة 45، عندما تحصل على ركلة جزاء بعد الاحتكام لتقنية الفيديو، إلا أن المهاجم البيروفي كريستيام كويفا ضيعها بغرابة.

وفاجأ الدنماركيون الجمهور البيروفي الغفير الذي حضر إلى الملعب بهدف سجله يوسف بولسن في الدقيقة 59.

رد فعل المنتخب البيروفي كان قويا بسلسلة من المحاولات وجدت زميل محرز في ليستر سيتي الحارس شمايكل في المكان المناسب الذي أنقذ الدنمارك في عدة مناسبات لينتهي اللقاء على هذه النتيجة.

جدير بالذكر أن منتخب البيرو قد غاب عن كأس العالم لمدة 36 عاماً منذ مونديال 1982، وتُعد هذه المدة هي الأطول بين جميع منتخبات مونديال روسيا غياباً عن البطولة الأهم في العالم.

وبهذا الفوز تتصدر الدنمارك المجموعة الثالثة رفقة فرنسا بثلاث نقاط بعدما فازت الأخيرة على أستراليا بهدفين لهدف.