أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي تحمله مسؤولية تعادل منتخب بلاده، اليوم السبت، أمام إيسلندا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، وذلك بعد إضاعته لركلة جزاء.

وقال ميسي لصحيفة "ماركا" الإسبانية، "أنا أتحمل مسؤولية التعادل مع إيسلندا، وذلك لإهداري ركلة جزاء كانت كفيلة بخروجنا فائزين بالثلاث نقاط". وأضاف "كنا نرغب في تحقيق الفوز في بداية المشوار لأنه كان سيساهم في أن يمنحنا راحة البال، لكن الآن أصبحنا مطالبين بالانتصار في المباراتين القادمتين". وأوضح ميسي "كرواتيا ستكون بنفس الصعوبة، نظرًا لأن معظم لاعبيه يلعبون في الدوري المحلي".

وأهدر ميسي أول ركلة جزاء في النسخة الحالية للعرس العالمي ليرتفع إجمالي ركلات الجزاء المهدرة من جانبه إلى 24 خلال مسيرته مع التانغو وبرشلونة الإسباني. وسقط المنتخب الأرجنتيني في فخ التعادل مع نظيره الإيسلندي بتعادلهما بهدف لكل منهما، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.