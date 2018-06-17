تم مساء ، أمس السبت، تسجيل أول حالة غرق بأحد المناطق الممنوعة للسباحة بشاطئ بلدية سيدي لخضر بولاية مستغانم،

وأوضح رئيس مصلحة الوقاية الملازم الأول محمد أوراري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ،أن "الضحية الذي يبلغ من العمر 15 سنة هلك غرقا بالمنطقة الممنوعة للسباحة الواقعة 500 متر غرب شاطئ "الكهف لصفر" ببلدية سيدي لخضر (50 كلم شرق

مستغانم).

وكان الغريق الذي ينحدر من دوار "أولاد بوزيان" علي رفقة شخصين آخرين من نفس السن تم إنقاذهما من الغرق وتحويلهما إلى المصالح الصحية القريبة ،حسب ذات المصدر .

ودعا أوراري المصطافين إلى "التوجه إلى الشواطئ المحروسة والمسموحة للسباحة وعددها 36 شاطئا بسواحل ولاية مستغانم والابتعاد عن المناطق الممنوعة والخطيرة والتي لا تتوفر على التغطية الأمنية وعلى حراس الشواطئ التابعين للحماية المدنية.