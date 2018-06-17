توفي ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي مرور منفصلين وقعا مساء أمس السبت بولاية باتنة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية اليوم الأحد لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الحادث الأول وقع بمشتة "أولاد سعيد" ببلدية تالخمت بدائرة عين جاسر إثر اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين أودى بحياة شخصين امرأة و رجل بعين المكان و إصابة 3 أطفال بجروح متفاوتة الخطورة.

أما الحادث الثاني فكان مسرحا له الطريق الوطني رقم 86 بالمكان المسمى "الهناشير" ببلدية مروانة عقب اصطدام بين 3 سيارات سياحية حيث خلف إصابة شخصين اثنين تم نقلهما إلى مستشفى مروانة حيث لفظ أحدهما وهو رجل في العقد الثالث من العمر أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه البليغة فيما حولت المرأة التي كانت ترافقه وهي حامل إلى المركز الاستشفائي الجامعي بباتنة بالنظر لخطورة إصابتها.

وأوضح المصدر بأن المصالح الأمنية المختصة إقليميا قد فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادثين.