لقي شخصان يبلغان من العمر ( 70 و 27 سنة) حتفهما و أنقذ شخص ثالث (49 سنة) من الغرق في حدود الساعة الثانية من صباح ،اليوم الأحد ،إثر انقلاب قارب للصيد كانوا على متنه بعرض البحر على بعد 2 كلم من ميناء رأس جنات شرق بومرداس ، حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية .

وأوضح الملازم النقيب، آيت قاسي أحمد، المكلف بخلية الإعلام للحماية المدنية بالولاية، لوكالة الأنباء الجزائرية ، أن الحادث الذي تبقى أسبابه مجهولة إلى حد الساعة خاصة و أن حالة البحر لم تكن في حالة هيجان، واثر إبلاغ وحدة القوات البحري عن الحادث، تدخلت وحدة الإسعاف البحرية التابعة للحماية المدنية بميناء بلدية زموري من خلال تجنيد 3 غطاسين حيث تمكنوا من انتشال جثة الغريقين و إنقاذ شخص ثالث من الغرق و تم نقله إلى مستشفى برج منايل في حالة صحية حرجة و بعد تلقيه الإسعافات الأولية لم تعد حياته في خطر.