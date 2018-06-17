ينتظر منتخبان من أحد المجالس المنتخبة ببشار عقوبة الحبس النافذ من 6 أشهر إلى خمس سنوات، في حال ما إذا قررت المحكمة إدانتهم. وكل ما في الأمر أنهما قررا إيداع شكوى ضد مواطن، ليقرر هذا الأخير رفع شكوى ضدهما بتهمة الوشاية الكاذبة، وهما حاليا في ورطة حقيقية لم يعرف أحد من كان سببا فيها، خاصة وأن الجميع يبحث عن فتوى قانونية فيما إذا كانا معنيين بتوقيفهما تحفظيا عن العهدة الانتخابية بسبب هذه المتابعة القضائية. ولا يدري أحد ما الحكم الذي ستصدره المحكمة ومن بعدها قرار مجلس القضاء في حال ما قرر هذا المواطن استئناف الحكم.