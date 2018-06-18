أعلنت الشرطة البريطانية، الإثنين، مقتل 3 أشخاص بحادث دهس قطار في محطة جنوب العاصمة لندن.

وأوضحت الشرطة أنه تم العثور على ثلاثة جثث على القضبان، عند مفترق محطة لوبورو بالقرب من بريكستون صباح الإثنين، حيث تعرضوا للدهس من أحد القطارات.

وتحقق الشرطة للتعرف على الأشخاص الثلاثة وسبب تواجدهم على مسار القطار.

وقال مسؤول التحقيقات غاري ريتشاردسون إن "فريقي يعمل الآن بجد لفهم ما حدث وكيف أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة جاءوا ليفقدوا حياتهم على سكة الحديد".

وأضاف: "نقوم بإجراء عدد من الاستفسارات الفورية، وأطلب من أي شخص اقترب من موقع الحادث ورأى شيئا يعتقد أنه قد يكون ذا صلة، أن يتصل بنا بأسرع وقت ممكن".

من جهتها، قالت شركة السكك الحديدية الوطنية، إن خدماتها ستتأخر إلى حين انتهاء المحققين من عملهم في المحطة.