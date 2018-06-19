أعلن المتعامل العمومي اتصالات الجزائر اليوم الثلاثاء أن خدمة الانترنيت سيتم قطعها خلال الساعة الاولى من كل امتحان و ذلك طيلة أيام اجراء امتحانات شهادة البكالوريا التي ستنطلق غدا الأربعاء.

و أوضح ذات المصدر أن هذا الانقطاع سيخص الزبائن المقيمين و متعاملي الاتصالات السلكية و اللاسلكية باستثناء المتعاملين الاقتصاديين الذين يتوفرون على روابط مختصة التي تضمن خدمة أنترنيت.

في نفس السياق, أشار متعامل اتصالات الجزائر أنه "عملا بتعليمات الحكومة الرامية إلى ضمان السير الحسن لامتحانات شهادة البكالوريا -دورة يونيو 2018- و بعد الطلب الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية, تعلم اتصالات الجزائر زبائنها الكرام أن خدمة الانترنيت سيتم قطعها خلال الساعة الاولى من كل امتحان و ذلك طيلة أيام إجراء هذه الامتحانات المقررة ابتداء من يوم غد الاربعاء 20 جوان 2018". و عليه, يضيف نفس المصدر, فان "هذا الانقطاع سيخص الزبائن المقيمين و متعاملي الاتصالات السلكية و اللاسلكية باستثناء المتعاملين الاقتصاديين الذين يتوفرون على روابط مختصة تضمن خدمة أنترنيت".

و تبعا لجدول الامتحانات الذي أرسلته وزارة التربية الوطنية فان ساعات قطع هذه الخدمة ستكون كالتالي:

- الاربعاء 20 جوان من السا 08 و 30 د الى ال09 و 30د من ال11 و 30 د الى ال12 و 30 د - من ال15 الى ال16

- الخميس 21 جوان من السا 08 و 30د الى ال09 و 30 د من ال15 الى ال16

- السبت 23 جوان من السا 08 و 30 د الى ال09 و 30 د من ال15 الى ال16

- الأحد 24 جوان من السا 08 و 30 د الى ال09 و 30 د من ال15 الى ال16

- الاثنين 25 جوان من السا 08 و 30 د الى ال09 و 30 د من ال15 الى ال16