أشادت الصحف التونسية الصادرة اليوم بعزيمة وأداء لاعبي المنتخب التونسي في أول مباريات المنتخب التونسي أمام نظيره الانجليزي ، لكنها عبرت في صدر صفحاتها الأولى عن خيبة أمل الجماهير التونسية بعد الهزيمة بهدف انجليزي قاتل في الوقت البديل من المباراة .

وعنونت صحيفة" الشروق ".كبرى الصحف التونسية صدر صفحتها الأولى بعنوان كبيرا "هدف قاتل .. والحلم قائم " ، واشادت الصحفية بأداء وصمود لاعبي المنتخب التونسي حتى الدقيقة 91 من المباراة ، وتحسرت الصحيفة على ضياع الحفاظ على نقطة التعادل في الوقت بدل الضائع ، مؤكدة على أنها خسارة مريرة ، لكنها أكدت أن "حظوظ المنتخب مازالت قائمة لتحليق نسور قرطاج في مباراته الثانية ومواجهته القادمة ضد منتخب بلجيكا "

أما صحيفة "الوقت" الصادرة باللغة الفرنسية ، فقد عنونت صفحتها الأولى بعنوان :الإحباط " وتطرقت في تقرير نشرته على الخيبة التي خرجت بها الجماهير التونسية ، وكتبت الصحيفة "انتهت المباراة بخسارة محبطة لمعنويات الشعب التونسي الذي علق امله على الحفاظ على نتيجة التعادل ونقطة ثمينة لتأتي رصاصة قاتلة في وقت بعد التسعين من عمر المباراة ".

وكان المنتخب التونسي المشارك في مونديال روسيا قد خسر أولى مبارياته في المونديال أمام المنتخب الانجليزي بهدفين مقابل هدف ، سجل فيه المنتخب الانكليزي هدف الفوز بعد التعادل في الدقيقة 91 من المباراة.

وعلقت صحيفة "الصباح " الحكومية على خسارة المنتخب التونسي أمام نظيره الانجليزي في صدر صفحتها الاولى ب "هزيمة قاسية في الوقت القاتل " ، وأوضحت أن المنتخب التونسي عانى كثيرا في محور الدفاع وهو ما يجبر المدرب على تصحيح الاخطاء التي كلفتهم غاليا .

وكتبت "الجريدة التونسية "عنوان "سم قاتل في البدل الضائع "، ونشرت تقريرا انتقدت فيه كثيرا أداء المنتخب التونسي ، واعتبرت انه "لم يكن في المستوى " ، وأكدت في مقال آخر بعنوان "انجلترا تخطف فوزا ثمينا " ، انه كان بإمكان المنتخب التونسي الحفاظ على نقطة واحدة ثمينة ترفع حظوظه في المقابلة الثانية أمام بلجيكا.

وتطرقت مواقع إخبارية تونسية الى حظوظ المنتخب التونسي في التأهل إلى الدور الثاني في انتظار مقابلاته أمام منتخبات بلجيكا وبنما ، واعتبرت أن الحلم التونسي مازال قائما لكي يظهر نسور قرطاج قوتهم وعزيمتهم الكبيرة .