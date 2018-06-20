علق النجم محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، على خسارة الفراعنة أمام روسيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف قائلا " أرجوكم لا تذبحوا لاعبي مصر فقد قدموا أفضل ما لديهم وأفضل من أي جيل في مصر" .

وأضاف في تصريحاته عبر الأستوديو التحليلي بقناة "بي إن سبورت" يجب علينا أن نقوم بحماية هؤلاء اللاعبين، كما يجب علينا تكريمهم على ما حققوا من إنجازات، وعلينا الإعداد من أجل الوصول إلى كأس العالم 2022".

وأشار "كنا نتمنى الظهور بشكل أفضل من ذلك وكان هناك أمل بالصعود إلى دور الـ 16 ولكن أخطاء فردية أضاعت الحلم " و"لكن علينا التعلم وتجنب كل هذا السنوات المقبلة" .