غالباً ما تكون حوادث السيارات مخيفة، ولكن عندما تكون المرأة حاملاً، يزداد الخوف وتزداد الخطورة. من المهم لجميع السائقين أن يعرفوا أن الإجراءات الفورية للأم الحامل بعد حادث سيارة أمر بالغ الأهمية لضمان أفضل علاج ممكن.

وأفاد الدكتور عامر الوزان، اختصاصي في أمراض النساء والتوليد، في مستشفى نايس كير، بأن النزف داخل الرحم يسبب الإجهاض، أي خسارة الجنين بشكل غير إرادي قبل الأسبوع العشرين من الحمل.

وتشمل أعراض الإجهاض ما يلي:

النزيف المهبلي الذي قد يكون غزيراً، أو خفيفا بعد الصدمة.

الألم وهو العلامة الثانية للإجهاض، وقد يكون بشكل ألم عام مثل تشنج الحوض، ومضايقات في البطن.

ألم مستمر في أسفل الظهر، ويكون العارض الثاني بعد النزف.

من المهم جداً أن نلاحظ أن الألم بعد حادث سيارة قد لا يكون فورياً، ويمكن أن يبدأ بعد بضع ساعات إلى عدة أيام بعد النزيف.

وجود الخثرات الدموية أو الأنسجة التي تخرج من المهبل هو علامة إضافية للإجهاض.

حادث من دون إجهاض: الأعراض المصاحبة للحامل بعد حادث السيارة، قد لا تدل على الإجهاض الكامل، وتكون نتائجها كالآتي:

يظهر تمزق الأغشية الجنينية من خلال تدفق سائل عبر المهبل، ما قد يسبب نقصاناً في حجم رحم الحامل وصغر حجم بطنها.

50 % من الحالات تتعرض لمخاض وولادة مبكرة أي تقلصات رحمية خلال 48 ساعة، أي قبل إتمام الأسبوع الـ 37.

آثار حادث السيارة على المولود: إذا استمر الحمل، فقد تتعرض الحامل للمخاطر الآتية:

يأتي وزن الطفل أقل من 1500 غرام، وهو يحدث عند الذكور أكثر من الإناث، يتوسع البطن بعد كل رضاعة، يرافقه تقيؤ أصفر اللون وإسهال مدمم، و قد تلتهب الشبكية وتبلغ نسبة المواليد المهددين بالعمى 10% و حتى% 10 مهددون بفقدان سمع عصبي حاد.

حيث تزداد عندهم نسبة الإصابة باليرقان الوﻻدي، ونقص الدهون بالجسم وهبوط الحرارة، ولذلك لابد من وضعهم في الحاضنة لتنظيم حرارة جسمهم وترتفع نسبة حدوث الإنتانات واحتمال الموت الفجائي.

أسباب انفكاك المشيمة بعد الحادث: الصدمة، الدوخة، الضعف، الارتباك، الأرق، والتنفس السريع غير العميق، تقلصات رحمية منتظمة وآلام أسفل الظهر أو البطن.

نزف حاد داخل الرحم قد يسبب موت الجنين والأم الحامل.

الولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، وفقدان الدم للأم الحامل.

في الحوادث الشديدة قد يحدث تمزق للرحم خصوصاً إذا سبق للحامل إجراء عمليات قيصرية، أو تعرضت لاستئصال ورم ليفي.

تمزق في الكبد أو الطحال، ويسبب نزفاً داخل البطن، وخطراً كبيراً على الحياة، ويتطلب سرعة التشخيص والعلاج الجراحي بأسرع وقت ممكن.