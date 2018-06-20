سجل الناخبون الأتراك في الخارج رقما قياسيا بإدلاء مليون و486 ألف و408 ناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر اجراؤها الأحد المقبل , وفق ما أظهرت معطيات نشرتها اللجنة العليا للانتخابات التركية مساء الثلاثاء.

و أوضحت اللجنة أن نسبة التصويت في الممثليات الدبلوماسية والمعابر الحدودية بلغت 48.78 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين الأتراك المسجلين في الخارجي والبالغ عددهم نحو 3 ملايين و47 ألف و323 ناخب؛ وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء (الأناضول) التركية.

يأتي ذلك بعد انتهاء التصويت بالخارج عقب إغلاق صناديق الاقتراع في بريطانيا عند الساعة التاسعة من مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي (20:00 تغ).

و سبق أن أقامت السلطات التركية صناديق اقتراع بـ 123 ممثلية خارجية في 60 دولة بينها 63 ممثلية بأوروبا التي يعيش فيها نحو 2.5 مليون ناخب.

و من المقرر إرسال الأصوات إلى مدينة إسطنبول تمهيدا لنقلها إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات التركية بالعاصمة أنقرة.

و استقبلت الممثليات الدبلوماسية الناخبين الأتراك طيلة 13 يوما من بدء التصويت بالخارج.

وتشهد تركيا الأحد المقبل, انتخابات رئاسية وبرلمانية إذ يتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين أبرزهم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجهي ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر بينما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق أن 59 مليونا و369 ألفا و960 ناخبا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم داخل البلاد وخارجها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي كان البرلمان التركي قد وافق على إجرائها في 24 جوان الجاري بدلا من نوفمبر عام 2019 بعد أن أقر بأغلبية الأصوات في أبريل الماضي مقترحا لحزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" في هذا الشأن.