اندلع حريق اليوم الخميس، في حدود الساعة الثانية والنصف زوالا، بإحدى عمارات حي 150 سكن ببلدية سيدي بن عدة في ولاية عين تموشنت، نتيجة اندلاع النيران بخزان العدادات الكهربائية.

وأدى الحادث إلى إصابة تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات و 86 سنة بصعوبة في التنفس، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان من قبل عناصر الحماية المدنية.

وتم نقل المصابين من قبل ذات المصالح إلى قسم الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى أحمد مدغري بعين تموشنت.

وسخرت وحدتا تدخل للحماية المدنية، منها واحدة رئيسية ومركزين متقدمين قصد إخماد النيران، التي تصاعدت إلى الطوابق الأربعة العلوية، الشيء الذي خلف هلعا وسط سكان العمارة بسبب الدخان الكثيف.