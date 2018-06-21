لقي أربعة أشخاص حتفهم وجرح اثنان آخران في حادث مرور وقع اليوم الخميس بالطريق الوطني رقم 48 بالنقطة الكيلومترية 70 الواقعة ببلدية الحمراية، بولاية الوادي، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

ونتج الحادث عن اصطدام سيارتين سياحيتين كانتا تسيران في اتجاه معاكس، حيث تدخلت فرق من الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية الحمراية متبوعة بالوحدة الثانوية لبلدية الرقيبة.

و تم نقل جثث الموتى الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و36 سنة ومعهم رضيع عمره 9 أشهر إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بن عمر الجيلاني والجريحين إلى مصلحة الاستعجالات بحي 8 ماي 1945.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة وتحديد ملابسات هذا الحادث.