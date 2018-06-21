تعاني كل السيدات من ظهور الشعر الأبيض في وقت ما في حياتهن، منهن ما يظهر لديهنّ في عمر مبكر، بسبب عوامل عدة سواء صحية أو مناخية، إذ يصبح من الصعب إخفاؤها، أما البعض الآخر فيظهر الشعر الأبيض لديهنّ مع التقدم في السنّ.

لذلك بهدف الابتعاد عن اعتماد الصبغة، يمكن للسيدة اللجوء إلى وسائل أخرى تسمح لها إخفاء الشعر الأبيض من خلال تغيير فرق الشعر للجهة الأخرى مثلاً أو تسريح الشعر نحو الخلف أو بشكل معاكس لنموّ الخصلات البيضاء.

كما أنّ اعتماد الشعر المموَّج يخفي بطريقة غير مباشرة مظهر الشعر الأبيض نظراً لكثافة هذه التسريحة. كذلك يمكنك بكل سهولة الاستعانة بالماسكارا السوداء أو البنية حسب لون شعرك، لإخفاء الشعر الأبيض، من خلال تمرير الماسكارا على الخصلات وعندها ستحصلين على تغطية سريعة بعيداً عن الصبغة.